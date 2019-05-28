前高層涉亂批移民　貿促局稱至今發現逾40宗可疑個案

澳門廉政公署去年批評貿易投資促進局審批「重大投資移民」申請時，欠缺嚴謹的審批及查核機制，而審批「技術移民」申請時，也存在審批標準欠缺嚴謹、申請人長期不在澳門及透過虛假聘用取得臨時居留等問題。貿促局主席劉關華今日(28日)表示，在覆查投資移民及技術移民個案後，至今發現逾40宗可疑個案，有需要時將移交相關部門跟進。



劉透露，可疑個案包括有申請者訛稱於澳門工作，但局方發現他們從未入境澳門。她表示，在覆查個案時會檢查所有文件，並會要求當事人補充具時效性的文件，如婚姻狀況和財務報表等，部分文件需從外地申請，因此覆查進度緩慢。



劉強調，如發現懷疑不軌或有問題的個案，一定不會讓他們得逞，如申請者未按局方要求補交文件，將召開聽證，並依法開展取消程序。



澳門廉署去年狠批政府的吸引移民計劃存在漏洞，甚至可能出現違法情況後，貿促局前主席張祖榮和一名執行委員，以及一名退休基金會任職廳長的原貿促局投資居留暨法律處經理，被發現在審批不動產投資移民、重大投資移民及技術移民的申請過程中，涉嫌職務犯罪，經調查後三人被移送司法機關。



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