網民熱話：大蛇誤闖私家車　「屈蛇」死氣喉通街走

身為駕駛者，不時聽聞小貓會闖入車內引擎取暖，不過如果你座駕出現的不速之客是一條蟒蛇，你又會如何處理?日前有網民發布一段片段，一條疑似蟒蛇匿藏在一架正行駛私家車的死氣喉上，但司機卻懵然不知，不少網民都為司機抹一額汗，擔心其安危外，更責怪目擊者只顧拍片，沒有通知對方。



網民Chun Ting Louie今日(28日)在Facebook群組「馬路的事討論區」上載一條片段，片段中可以看見一架私家車停在燈位前，車尾死氣喉被一條疑似蟒蛇纏住，而且不停在扭動打轉。目擊司機在貼文中謂，「有一秒想趁燈位落車提你，但我驚畀佢咬」、「轉燈後又追你唔到 」。



有網民批評上載者只是「呃Like 」，甚至批評上載者應該用其他方法通知司機，亦有網民抵死謂，「可能車主養呢？」「汽車裝飾」，甚至笑言，「司機執到寶，可以返去食蛇宴」。



網民有話說

Henry Poon: 你寧願拍片呃Like都唔肯上前通知人，你同嗰啲邊睇火警邊食花生啲人有乜分別？

Cindy Tong: 要出聲一定有辦法，何必咁多藉口呢！

Fu Kee: 蟒蛇係受保護動物，自己驚好啦，唔好嚇親佢呀！



※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：

http://on.fb.me/1L3m1ro