馮永業稱開會無睇陳婉玉身份　控方：唔係好關注女友咩？

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指在政府任職期間涉收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉利益，被裁定表證成立。案件今(28日)在區域法院續審，馮永業繼續接受控方盤問。他重申當年得知陳於港聯航空任執行董事的身份後，認為如果披露兩人關係便會影響他的家庭，遂想盡快離開政府，「減低對我家庭嘅影響」。



對於馮早前表示，於2005年5月才首次從信件的署名中，得知陳乃港聯的執行董事，但控方指出有文件顯示，早於同年1月的立法會聯席會議上，出席者除馮外，亦有包括港聯的時任行政總裁謝天賜及執行董事陳婉玉，控方質疑馮「當時唔係好關注女朋友嘅動向咩？」且事後亦有會議紀錄，馮理應得知陳當日以執行董事的身份出席。



馮回應指，當日的會議乃立法會邀請不同人士出席，出席人士眾多，「除非同我認識，否則我唔會特別關注嘅」，而且立法會會議紀錄只會給予他內容節錄，他完成工作後亦不會找完整會議紀錄來看。



馮又指，陳當時只表示負責會計事務，他並沒有就此與她詳細討論，初時並不知道陳是何鴻燊三太陳婉珍的妹妹，至「好後期」才知道。控方遂問馮助陳進行買賣物業投資期間，有否考慮過她的財政情況，馮指沒有討論過，指陳表示「會搞掂」，以他的理解，錢對她而言應不是問題。



而馮多次表示不想讓其妻得知他與陳的關係，就雍景臺物業買賣一事上，控方指出馮與妻商量，由妻任業主時，陳當時已繳付了51萬港元訂金，控方問及：「唔怕太太知邊個畀個訂金？」馮回應指「有擔心過」，但其妻當時並沒有發現此事。