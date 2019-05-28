疫苗遭診所助理掉包　女西醫專業失德收警告信

女西醫林亦子被指於2014年為一名1歲女嬰注射四痘混合疫苗時，疏忽未有發現藥物包裝上的日期被擅改，令女童注射懷疑過期疫苗。醫務委員會今(28日)召開紀律聆訊，辯方傳召診所助理以證人身份作供，她承認自行將針劑掉包，林並不知情，涉案的疫苗並未過期。醫委會裁定被告專業失德，但考慮她紀錄良好，重犯機會低，故發出警告信並刊憲。



投訴人李小姐向醫委會投訴，指2014年2月17日女兒剛滿1歲當日，帶同女兒到林亦子位於屯門的心醫館診所求診，注射四痘針。林注射疫苗後，李欲了解疫苗資訊，向林取走針盒，惟回家後發現針盒所印的到期日期「07-2014」明顯被人多畫一劃，到期日其實為「01-2014」，她向疫苗藥廠查詢，確認該疫苗批次到期日為2014年1月。李擔心女兒被注射過期疫苗，故向衞生署、警方及醫委會投訴。



林承認控罪，辯方律師傳召診所助理杜女士作供。杜早於2013年11月發現直接向藥廠取貨的疫苗，將於翌年1月到期，藥廠當時無貨故未能換針。眼見另一批保健公司提供的疫苗至2014年9月才過期，她遂私下將兩批針交換，而原本將於1月到期的疫苗，已於2013年年底向保健公司轉介病人注射，為女嬰注射的疫苗實際在9月到期。杜強調事件中無人被注射過期疫苗，又指過程並無告知林，並多次指做法「愚蠢」，以為「解決咗問題就冇事」，但她否認曾擅改針盒上的日期，稱不清楚誰擅改。



辯方律師求情時指，林行醫14年，過往紀錄良好，並呈上多名社工及區議員的求情信，指林多年來免費提供社區醫療服務，擁有良好醫德，案件屬個別事件，她事後亦已發出員工通告要求提高意識，防範事件再發生。



醫委會主席劉允怡表示，林未有發現藥物包裝上的日期被擅改屬於疏忽，但考慮到投訴人並無受到實際傷害，被告主動認罪，過往紀錄良好，又即時做出措施防範，重犯機會低，故作出該裁決。林在聆訊後強調是自己疏忽責任，不會怪責診所助理，會承擔後果，日後向病人注射疫苗前，會再三確認針盒與針的到期日是否一致。