港鐵指禮頓慣拖欠RISC表格　收齊表先開工必延誤

沙中線紅磡站獨立調查委員會第二部分聆訊繼續。港鐵代表資深大律師Philip Boulding今午(28日)陳詞指，港鐵人員於2014至2017年間，一直有提醒禮頓呈交檢查及測量申請表格(RISC Form)，可惜禮頓未有做到，最終港鐵於3年間因禮頓遲交RISC Form一事，向其發出多達138個不合格通知書(NCR)。



Boulding續指，港鐵工程人員的工作範疇包括到北面隧道三組連接縫及調車接線巡查，他引述其中兩名港鐵職員證供，均指自己沒有發現鋼筋螺絲帽未有接駁好，其中一人更聲稱禮頓從來無通知他到工地巡查。



另外，Boulding表示港鐵一直知道禮頓有拖欠RISC Form的習慣，亦不斷提醒禮頓要盡快補交。據港鐵所知，禮頓因為資源問題而拖欠交表，一直依賴照片監督工程進度，港鐵若要收齊所有表格才繼續工序，工程鐵定延誤，故雙方達成了一個「合作方案」，港鐵會信納禮頓人員口頭匯報工程狀況，之後補交表格，惟禮頓最後未有達到此要求。



政府代表大律師周偉倫陳詞時表示，港鐵於4月29日正式完成紅磡站第二階段開鑿石屎檢測，並已展開第三階段全面策略評估，需於本月內呈交初步報告，預計於6月30日交最終報告。



周稱，首階段聆訊被政府委聘為專家證人的港大土木工程系教授區達光，早前完成紅磡站月台層板及連續牆計算報告，指出站內出現令人擔憂的情況，並獲港鐵顧問團接納，未知稍後是否需進行補救工作。