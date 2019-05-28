控方指陳婉玉早知馮永業位高權重　51萬是公事幫忙甜頭　

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指在政府任職期間涉收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉利益，被裁定表證成立。案件今(28日)在區域法院續審，馮永業繼續接受控方盤問，控方向馮指他雖助陳投資，而投資會有風險，「蝕咗點算」。馮回應指：「呢個係佢嘅投資，蝕佢要自己負責啦。」控方再問馮若蝕錢，有否想過會與陳分擔一半，馮卻回應：「我無諗過呢個問題。」



馮又指自2003年認識陳以來，認為陳的自尊心極低，「佢唔中意人哋同佢傾公事、時事、政治，因為會好似顯示佢乜都唔識，水平比較低」，陳亦不喜歡談及其家事及家庭背景。馮直指：「我有啲陳小姐嘅資料都要喺今次聆訊中先聽到。」馮又指沒有聽過陳表示要放心機到事業上，「佢淨係同我講要多啲精神陪我，同我睇樓咋喎」。



就2005年12月31日局方向何鴻燊的外甥、時任港聯航空行政總裁謝天賜發信指摘沒有善用航權一事，馮表示於發信前，曾與同事討論過事件，而信由其下屬草擬，他雖有看過有關信件，但他並沒有修改過該信，亦不知信中字眼由誰所寫。



控方向馮指出，陳初見他時，便知他在經濟局中位高權重及有影響力。馮則指不知道陳之前知不知，但其後經介紹後，陳便得知他是該局的副秘書長。



控方再指出陳當時需要一名能在工作上幫到她的人，並把涉案的雍景臺單位的51萬港元訂金作為給予馮的甜頭，以讓馮能在公事上幫助她，而莫論兩人的私交關係如何，兩人當時有互相利用的價值，故馮是蓄意不向上司或下屬披露與陳的關係及錢銀轇轕，因他知道若披露關係，他便會被調離經濟局，是很嚴重的事件，而他知道故意不披露或隱瞞屬嚴重不當行為，他亦沒有理會其行為是否合法，但馮全不同意控方所指。