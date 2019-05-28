建造學院一年全日制課程　倡加培訓津貼至每月$4800

建造業人手短缺，建造業議會預計在未來5年將欠缺約5000至10,000名技術工人。為了吸引新力軍入行，今年財政預算案公布預留2億港元撥款，針對建造業多個需求殷切的工種，加強培訓人才。發展局建議增加香港建造學院一年全日制課程新學員的培訓津貼1200港元，至每月4800港元。



另外，議會今年9月將開展新的「認可技術專才培訓計劃」，以協助學員提升技能至熟練技術工人的水平，涵蓋髹漆及裝飾工、細木工、木模板工、砌磚工、批盪工和鋪瓦工6個工種，每名學員在第一年可獲發放每月5000港元津貼，而在第二年則為每月6000港元津貼，為了鼓勵學員完成培訓計劃，他們進入第二年培訓後將獲2萬港元中期獎勵金，並在完成培訓後再獲3萬港元獎勵金。



有議員在立法會發展事務委員會上指建造行業現時出現「一時飽死，一時餓死」的情況，工程不能有序銜接，雖然整體工程量不斷增加，但亦有工種開工不足，最近有調查指紮鐵釘板工資不升反跌，促請政府設立標準工資，以免承建商將工資「報大數」。



發展局常任秘書長(工務)林世雄指，截至今年3月31日，約有四成的技術工人已達55歲或以上，估計10年內有9萬名技術工人退休，需要加強培訓，訓練成熟練的技術工人。



另外，預算案宣布投放2億港元設立城市林務發展基金，鼓勵青少年加入業界成為樹藝師及樹藝技工，政府建議向30歲或以下有興趣投身樹木管理工作的人士提供學習資助，讓他們完成認可的樹藝培訓課程；另擬設立見習生計劃，邀請園境公司和政府的樹木管理部門，按議定的薪金水平，僱用樹藝、樹木管理及樹藝工作課程畢業生作為見習生，提供正統在職培訓，基金亦會向見習生提供每月培訓津貼，以及向取得樹藝師或樹藝技工資格的見習生發放獎金。