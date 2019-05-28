入口名車逃稅判監　消防隊目上訴被駁回須續服刑

富貴消防隊目張慶傑於2014年從英國進口兩架保時捷汽車，向海關遞交虛假的「英國登記證明書」，藉此獲得折舊減免，逃稅73萬港元。他去年被東區法院裁定一項使用虛假文書罪成，被判監9個月，其後獲准保釋等候上訴。高等法院今日(28日)駁回他的上訴，他要即時重返監獄繼續服刑。



上訴人張慶傑之前被控兩項使用虛假文書罪，指他於2014年2月向海關申請進口保時捷911 Speedster和911 Carrera汽車各一部時，提交虛假英國登記證明書，藉此逃稅90多萬港元。



案件去年在東區法院審訊後，原審裁判官裁定張明知而使用涉案假文件，但因控方未能在毫無合理疑點下證明涉及第二架保時捷的文件是虛假文書，故僅判張一項使用虛假文書罪成，該項控罪涉及逃稅73萬港元。



張早前在高等法院上訴，要求推翻定罪和減刑。高院法官重新審視原審和上訴時提出的新證據，包括由英國官員提供的書面證據，裁定控方已能證明張使用虛假文書罪成。



法官指，這是一宗嚴重的使用虛假文書案，涉案虛假文件素質不錯，不易被察覺有異，如非海關關員精明察破張的詐騙行為，政府便損失70多萬港元稅收，而張是處心積累有計劃地犯案，並非出於一時貪念，加上張沒表示過真誠悔意，不宜判社會服務令或緩刑，判監9個月不是明顯過重或原則性錯誤，因此維持原判。

