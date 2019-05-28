批特首硬推修訂逃犯條例　尹兆堅明提不信任動議

政府在引起社會極大爭議的情況下，仍決定於下月12日在立法會大會上就修訂《逃犯條例》恢復二讀。民主黨立法會議員尹兆堅決定在明天(29日)的立法會大會上提出「對行政長官投不信任票」議案，批評特首林鄭月娥已瘋狂，不顧歐盟、多個外國領事、台灣等反對，仍要繼續推行修例，是「霸王硬上弓」，導致一切制度如蕩然無存。



尹又批評林鄭月娥不斷「講大話」，如台灣已表明不會以修訂的逃犯條例引渡是次台灣殺人案的疑犯，但政府仍繼續以案件為由指修例有迫切性。對於林鄭月娥今早聲稱過境旅客不受影響，惟按目前修例的框架，如中央政府提出引渡，而該人又在香港境內，港府亦需將之引渡，故林鄭是在說謊。



至於林鄭拒絕到電視節目就修例進行辯論，反指立法會才是最適合辯論的地方。尹指現時不是議員之間的辯論，而是議員與行政機關之間的辯論，強調即使明天的議案很大機會被否決，但假若他們得到民意支持，相信仍能為政府帶來壓力。



此外，民間組織思言財雋於本月14至20日以街頭訪問和網上調查方法，成功訪問了2500名市民，發現9成半市民反對修例，認為修例對香港作為國際金融中心有負面影響，有8成認為應全面停止修例，認為清楚顯示民意強烈反對修例，政府應停止相關立法程序，並重新向選民作諮詢。