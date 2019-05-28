逾90%幼師工作壓力大　42%考慮未來2年轉行

免費優質幼稚園教育計劃實施近2年，有調查發現，超過半數幼師指計劃落實後，其教學及行政工作量大幅增加，4成半幼師每周工作61小時或以上，7成幼師認為薪酬未能反映其學歷及年資，亦與工作量不成正比。超過90%幼師感到現時工作壓力大，逾4成表示有轉行念頭，情況令人憂慮。



香港教育工作者聯會5月中訪問1200名幼師，調查發現，82%幼師指壓力主要來自休息時間不足，77%指是源於學校的行政工作，66%指是因工作前景欠保障。由於在計劃下沒有設立幼師薪級表，受訪幼師反映現時薪酬未能合理反映其專業資歷及工作年資，而且轉校年資不獲承認，經常面對減薪情況。



調查又發現，過半數受訪幼師表示學校今年有3位或以下幼師離職；逾三分之一指流失的教學同工約佔全體同工20%以上。與此同時，42%幼師表示未來2年考慮離開幼教行業，並有超過三分之一幼師估計來年流失情況將更多，長遠將不利幼教行業的傳承。



教聯會促請政府在下一個財政年度，立即增撥資源以改善幼教現有的不足，改善幼師的待遇，包括增設一名主任職位、重設幼師薪級表、設立額外代課的病假津貼、改善幼師的辦公設施及給予幼師進修津貼等，亦建議即時調高每名幼稚園學童的單位資助額，並提供資源聘請會計、行政人手及具特教經驗的幼師。