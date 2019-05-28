港台開支9年間倍增至10億　節目被彈一雞兩味

立法會人事編制小組委員會今日(28日)召開會議，以11票贊成、9票反對，通過支持於香港電台開設一個首長級常額職位，職銜為副廣播處長，將交付財務委員會審議。



議員邵家輝指出，港台應有更好收視及製作好節目，直言若有好收視及成績便不用思考如何節流，立法會亦自然批出更多撥款予港台好好運用。他認為港台應研究如何製作好節目吸引觀眾，而收視問題未必與基層員工有關，反而是因未能想出吸引觀眾的方法，冀港台員工可花更多心思開拓收視。



議員葉劉淑儀表示，學校播放教育電視次數下跌，惟製作成本高，認為從衡工量值的角度，應與教育局商討是否保留教育電視。她續指，港台為政府部門，雖然要注意成本及收視率，但不應如商界般以嬉笑怒罵、「掟水球」等娛樂節目爭取收視率，強調港台要負社會責任及遵守電台約章。



議員涂謹申指，港台為滿足播放時間而播放由東京去大阪的新幹線行駛情況，笑稱有時會因無聊觀看，可以當作去日本算是好事，但認為以此作為節目只為「攝時間」，又批評港台的節目「一雞兩味」，錄音同時拍片作電視節目。



商務及經濟發展局常任秘書長梁卓文表示，港台人手於過去9年增加近倍，支出亦由約5億港元增至每年10億港元，否認資源是「濕碎」及「雞碎咁多」，而審計署及立法會帳目委員會曾就港台管治提出意見，政府會認真看待，港台亦須遵守衡工量值等財政紀律。

