增4周產假開支採發還機制處理　議員憂成派四千蚊翻版

政府在去年施政報告中擬將法定產假由目前10周增至14周，今日(28日)到立法會人事編制小組委員會，建議在勞工處開設1個首席勞工事務主任常額職位，以推展各項改善法定產假的新措施，最終以16票贊成、0票反對、4票棄權下獲通過，將交到財務委員會審議。



議員周浩鼎指出，是次新增的額外4周產假的相關開支由政府支付，惟關注政府採用「發還機制」，即僱主先付款，再到勞工處申領有關款項的做法，擔心政府配套不足，重申政府早前「派4000港元都派到一鑊粥」，質疑政府是能有足夠人手處理產假相關的工作。



勞工及福利局副局長徐英偉指，若是次開設的職位獲通過，會安排一組同事跟進產假事宜，相信會有足夠人數，加上會就發還機制編寫相應的程式，相信日後正式運作時能順暢。勞工處處長陳嘉信補充指，若條例通過後，預料每年需處理逾3萬宗申請，並指目前處理有關工作的人數不足，但實質需要多少人手則需要待職位開設後，再與從事有關職位的人士研究，才能確定實際人數。



勞工界議員潘兆平指有關職位去年底已在立法會討論，今日來到人事編制小組委員會已拖延半年，未來仍需交到財務委員會審議，預計今年底交到立法會審議，質問政府何時才能正式實施。徐稱，通過撥款後仍需要處理發還機制的程式，當中包括招標、編寫等多個過程，料需歷時18個月，故預計最快2021年底才能實施，如今次未能開位，則有機會延遲。



議員區諾軒指，是次增加產假的做法仍有漏洞，擔心市場上會將多個職位「合約化」，建議政府將法例列明，若僱員在合約完結前懷孕，即使合約結束僱主仍需提供產假，政府仍需支付有關費用，以杜絕有關情況。徐僅稱已聽到議員意見，區隨即呼籲政府「唔好走數」，重申這是一個漏洞，政府須向公眾交代。



此外，會議上亦以17票贊成、沒有反對和棄權下，通過在勞福局開設1個首長級丙級政務官常額職位，負責在新成立的兒童事務委員會內領導一隊專責政策團隊，以及推進委員會促進兒童權益，將交到財務委員會審議。