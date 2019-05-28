鄭若驊最新評分僅33.7分　續墊司底創上任新低

民望持續尋底的律政司司長鄭若驊，近日再被揭漏申報醜聞被各界炮轟。中大香港亞太研究最新公布的民意調查顯示，市民對政府表現的滿意度及信任度，以至問責團隊的民望均全線錄得顯著跌幅，其中鄭若驊更是繼續「墊司底」只獲33.7分，創其上任新低。



中大香港亞太研究所於本月20日至25日訪問了逾700名市民，有40.5%受訪市民不滿意政府表現，較去年同期激增11.1個百分點，而滿意度只有22.6%；對政府的不信任度則為30.1%，信任度僅錄24.9%。受訪者對特首林鄭月娥整體表現的平均評分為48.1分，較去年同期下跌8.9分。



三位司長評分均為不合格全線齊跌，政務司司長張建宗獲45分，是三人中最高；財政司司長陳茂波為38.3分，較上月39.9分相若；鄭若驊則獲33.7分，打破她於於今年1月、上任一周年時獲35.9分的低分紀錄，成其上任以來錄得最低的分數。另外，對中央政府的不信任度為41.1%，信任度為21.6%。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，去年強颱風「山竹」襲港已撕破林鄭「好打得」的形象，形容此後港府施政頻頻「甩轆」致市民愈來愈不滿政府，同時林鄭選擇繼續包庇處事不濟的鄭若驊，進一步拖累港府施政。



陳又批評鄭若驊其身不正，能力不足，上任以來屢爆醜聞，加上最近再爆出她涉漏申報，以及律政司拒就違法佔中案提覆核及多名「佔中搞手」未被控等，使市民倍感失望，而她本應是修訂《逃犯條例》「主帥」卻處處躲避，解說不足引起憂慮，難免令社會愈來愈不滿。

