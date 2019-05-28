訂乳豬涉收回佣逾90萬　海景嘉福主管等3人被起訴

廉政公署今日(28日)分3宗案件起訴一名凍肉供應商營運者、一名中式餐廳主管及一名酒店主管，控告他們涉嫌向食肆供應食品分別串謀提供及接受非法回佣或「茶錢」，共逾90萬港元。案件將於本周四(30日)在西九龍裁判法院應訊。



首宗案件被告張志超，46歲，為張深記營運者，被控4項串謀向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)條及《刑事罪行條例》第159A條。張於案發時是張深記營運者，該公司向包括南海一號及海景嘉福洲際酒店(海景嘉福)等多間食肆供應冷藏乳豬。陳生濱為南海一號的主管，陳朝暉是海景嘉福的主管，為另外兩案的被告。



該等控罪指張志超涉嫌於2014年1月1日至今年1月期間，分別與陳生濱、陳朝暉或另外兩名人士一同串謀，在無合法權限或合理辯解下向他們提供共逾87萬港元回佣，每次逾12.9萬至約25.5萬港元不等，作為對張深記所供應食品的質素不予投訴的報酬。



在另一宗案件，50歲的陳生濱被控兩項作為代理人而串謀接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)條及《刑事罪行條例》第159A條。51歲的陳朝暉則在另一案被控一項作為代理人而串謀接受利益罪名。