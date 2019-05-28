無業漢涉非禮女幼師　被告否認心虛逃跑

幼稚園女教師在凌晨時分回家時，疑遭住在同大廈的無業男子推倒地上並涉揸胸非禮，當男子擬強吻她時，有鄰居聞聲開門查看，男子疑表現「得戚」，更將雙手放在耳旁向女教師扮「小飛象」之後才逃去。男子盧耀國被控一項非禮罪，案件今(28日)續於區院審訊，被告被裁定表證成立後出庭自辯，指當晚曾與事主口角，事主自己絆倒才跌坐在地上，期間兩人沒有身體接觸。



被告稱，他案發前曾行山和燒烤，非常疲累，希望盡快回家休息，故打算貪快搭事主X所乘的升降機，再行樓梯返回住所。他指，與X素未謀面，升降機開門後，他先行步出，同時聽到X說：「好X臭！」被告同意他身體可能有臭味，但他沒理會，繼續右轉前行。



當行至防煙門時，被告發現走錯方向，自己住在其他樓層，他於是掉頭。X問他：「你做乜返轉頭？你想點？」他回答：「我返屋企啫，關你乜事？」並逕自行向X，豈料X再警告被告不要行近，並揚言報警，被告遂罵X：「條路你㗎？你鍾意報咪報囉！」最終X後退時跌倒，他上前近距離指着X：「你唔好亂咁講嘢！」此時有住客察看，被告擔心住客誤會他打X，於是逃去。



控方指，X在升降機內没有因被告有臭味而掩鼻，被告同意，但稱升降機內有抽風設施。控方又質疑被告是心虛，怕被捉住才逃走，被告否認。