警「放蛇」打擊白牌車　5司機斷正被捕

新界南總區交通部特遣隊根據線報及經調查後，今日(28日)上午約9時，於區內進行打擊非法駕駛汽車作出租用途的執法行動，派員喬裝乘客，租用2輛私家車，分別由馬鞍山前往機場，以及由汀九前往青衣，2名司機分別收取約700及1200港元車資。此外，警方亦派員喬裝乘客，透過手機應用程式租用3輛輕型貨車，分別由火炭前往荃灣、葵涌前往沙田，以及由沙田前往荃灣，車資為100港元。



當涉事車輛抵達目的地時，警員隨即表露身份，以涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛汽車時沒有第三者保險」，拘捕5名男司機(31至50歲)，各人現已獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到。另外，該5輛肇事車輛均懷疑被非法改裝，涉嫌違反「道路交通（車輛結構及保養）條例」，已被扣查作進一步檢驗。



警方強調，根據《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，首次定罪可判罰款5000港元及監禁3個月，再干犯則可處罰1萬港元及監禁6個月。另外，根據《汽車保險（第三者風險）條例》規定，任何人若沒有為汽車購買第三者責任保險，即屬違法，最高可被判罰款1萬港元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等，車輛並且會被吊銷牌照及被扣押。



由於非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，乘客及其他車輛或道路使用者都可能失去應有的保障，警方呼籲市民切勿租用有關車輛。而有關涉案私家車車主，亦須要負上刑事責任。警方十分重視涉及非法使用汽車作出租或載客取酬用途的案件，會繼續針對性執法行動打擊相關罪行，並呼籲市民如有資料提供，可與警方聯絡。