私樓「組裝合成」 設6%樓面面積寬免　細節將公布

近年香港建造業面對成本上升、工人老化等的問題，香港大學今日(28日)發表「組裝合成建築法」策略報告，提出該方法可在香港成功應用，並解決業界目前問題。發展局常任秘書長林世雄表示，若私人樓宇使用組裝合成建築法，可有約6%的樓面面積寬免，預計今個月內公布細節，未來龍鼓灘填海後或會預留發展組裝合成基地。



林於發布會上指，香港建造業有40%技術工人年屆55歲以上，組裝合成建築法可解決相關問題，政府亦會推廣應用至公、私營房屋建設。他表示，龍鼓灘填海項目研究會於今年底向立法會申請撥款，到落實填海尚有一段時間，由於龍鼓灘土地大部分用作工業用途，而且面積逾200公頃，故構思部分地方作發展組裝合成法基地，於香港自行設廠生產組件。



發表報告的港大建造及基建創新研究中心執行總監潘巍解釋，組裝合成即是由廠房生產獨立預製模組，然後運送至工地安裝。此方法不但能加快建築進度，更有效提升建造質素及成本效益等。他又稱，組裝合成已於不同國家及地區應用，相信在香港同樣能發揮其優點。



港大物業處處長譚景良於會上分享，港大於黃竹坑將興建的學生宿舍將採用組裝合成法，該建築由2幢17層高大樓組成，設1224個宿位。譚指，會首先在工廠將傢俬，如床架及書桌等安裝好，再送至地盤組裝，工程料於今年7月展開，相信可比傳統建造方法早一年落成。