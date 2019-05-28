樓價高企假難民橫行　阿王嘆香港宜居不再

根據政府提供數字，估計去年有約7600名港人「逃離」香港移民外地，數字較前年大增接近兩成。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》，主持人王國興批評香港司法倒退，律政司司長鄭若驊其身不正，涉「秘撈」不申報等多宗醜聞，又包庇反中亂港分子，造成政治黑暗。而政府亦無力解決高樓價及假難民等民生問題，慨嘆「咁嘅香港，仲有邊個想留喺度呢？」



王國興指，移民人數大增源於香港政治愈趨黑暗，尤其司法水平愈來愈倒退，鄭若驊作為全港律政之首，上任以來卻醜聞多多，近日更被踢爆涉「秘撈」，被質疑在任期間仍有參與仲裁案而沒有申報。王炮轟鄭不花時間繼續追查違法佔領行動(佔中)案件，起訴包括壹傳媒黎智英在內的其餘39名佔中搞手，反而不務正業，是失職及瀆職，更令香港法治倒退。



此外，黎智英涉嫌刑事恐嚇東方報業集團男記者一案，律政司拖延近2年仍未作出檢控。王國興直言，律政司多次包庇黎等反中亂港分子，助長黎等人的氣燄，間接默許他們在港作威作福，近日反對派阻礙修訂《逃犯條例》就是最好例證。



在民生方面，王國興表示，香港回歸後從沒有解決市民住屋問題，申請公屋的輪候時間愈來愈長，居屋方面則不論是綠表或白表申請都「爭崩頭」，至於收入超出申請資助房屋資格人士，更要一輩子做「樓奴」。此外，香港假難民橫行、教育界充斥「黃衞兵」等反對派勢力，均令香港離「宜居」二字愈來愈遠，在「良禽擇木而棲」下，港人移民大增並不令人意外。



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