屯門南延線估算料增至160億　上蓋建2萬單位

政府將於下月中向立法會鐵路事宜小組委員會，交代新鐵路項目「屯門南延線」規劃進展。消息指，該項目將於屯門泳池附近新增多一個車站，並發展上蓋物展，以助項目融資。立法會議員田北辰表示，據他了解，該項目造價將由原本估算的55億港元，大增近2倍至約160億港元，並估算上蓋物業可提供近2萬個住宅單位。



政府於2014年9月發表《鐵路發展策略2014》，建議分批興建7個新鐵路項目，其中包括「屯門南延線」項目。該項目是將現時西鐵線終點站「屯門站」，以高架鐵路形式伸延，並於輕鐵「屯門碼頭站」及「兆禧站」附近設新車站，服務湖景邨、兆禧苑及悅湖山莊等一帶屯門市中心南面社區居民。項目原定於2019至2022年落實，並以2013年價格估算造價為55億港元。



消息指，除原定規劃車站外，當局計畫於屯門泳池附近再增設一個車站，同時發展上蓋物業，以補貼該項目的工程費。立法會議員田北辰表示，沙中線及廣深港高鐵香港段以「服務經營權」形式推展問題多多，認為新鐵路項目以「鐵路加物業發展」模式來融資會較好，而據他了解，屯門南延線的造價將增到150億至160億港元，連同設施更新等開支，估計政府需提供30萬平方米總樓面面積來發展上蓋物業，推算可提供6000至7000個私樓單位，以及13,000個公營房屋單位。他認為，發展上蓋物業來融資，可避免向立法會申請大筆撥款，亦可紓緩房屋短缺。



港鐵表示，已於2016年底向政府提交屯門南延線建議書，並就相關政策局及部門的意見提供進一步資料，補充有關建議的細節，以便相關政策局及部門進行評估。現階段暫無進一步資料補充。