政Whats噏：立會法律顧問涉醉駕　傳處理國歌法後離任

今屆立法會開壞局，不時有肢體衝突，將秘書處捲入政治角力旋渦中。據了解，愈來愈多政治議題牽扯到秘書處，工作日益繁重，令唔少做咗十幾年嘅中層職員相繼辭職，多個部門出現青黃不接。最新更傳出，去年因酒後駕駛被捕嘅立法會秘書處高級助理法律顧問李家潤，將於國歌法審議工作完成後便會離任。



秘書處一共有十個部門，截至今年4月1日共有686個職位。東網向秘書處查詢過去三年嘅離職人數，喺2016/17年度有32人離任、17/18年度及18/19年度同樣分別有29人離任，流失率約為4.4%至5%。數字睇落相對平穩，但有職員透露，今年多咗啲有年資嘅人辭職，形容大家做到意興闌珊，新人入職做唔掂，舊人做到爆煲就走，有人更聲稱想轉去澳門發展都唔留喺度。



另有知情者話，秘書處各個部門依家都做到踢晒腳，大家顧得前又顧唔到後，連會議紀錄用字都話要斟酌，大嘆工作難做。至於傳出李家潤離任，有指同佢涉醉駕影響立法會形象有關，相信難再有晉升機會，令李決定離開。秘書處回覆指，唔會就個別職員的去留問題作出評論。