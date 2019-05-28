中國警方跨省掃毒拘32人　繳48公斤緬甸冰毒

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團之際，湖北、湖南、雲南3省警方周二（28日）宣布聯手偵破一宗從緬甸購買毒品，再運返國內銷售的跨境毒案，拘捕32名疑犯，繳獲逾48公斤冰毒，估計市值逾2144萬港元。



湖北宜昌市警方公布案情，當局2017年底在西陵區追查一宗毒品案時，查出毒品大部分都來自湖北仙桃市的一名龔姓男子。為查明毒品來源，警方派人到雲南、湖南調查，鎖定龔某的「上家」龍某、肖某，以及一名化名「海燕」的女子。經查證實，「海燕」常年往返中緬兩國，嗜好賭博，在賭場認識境外毒梟後，經常從緬甸購買毒品運返國內。



經過長時間跟監、部署，警方去年7月取得線報，得知「海燕」等人在該月16日會把一批毒品送到仙桃市。湖北、湖南警方展開拘捕動，趁「海燕」等人開車到目的地卸貨時將她們拘捕，同時搜出大量冰毒。湖北、湖南、雲南3省警方各自「收網」，截至去年11月13日，案中32名疑犯已全部落網，繳獲超過48公斤冰毒、794克麻古、422克海洛英、8克大麻，並搜出一批毒資及管製刀具。



今次是過去204日內第38宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/