清潔工卡垃圾槽亡　上司不干預處理塞糟被官訓斥

七旬清潔男工前年底12月底在將軍澳居屋錦泰苑頂層工作，將垃圾塞進垃圾槽管時，因有大型垃圾卡著槽管，他處理時疑失重心，頭下腳上「倒豎葱」式插入槽內，卡在29及30樓之間，起初他在槽內仍能呼救，消防員花約兩小時始能將他救出，送院搶救後不治。死因庭今(28日)就案中71歲死者羅裕鏘展開死因研訊，傳召死者遺孀、同事、上司及消防員等分別作供。



死者遺孀林燕鳳供稱，死者之前在遊艇會任部長，退休後曾任保安和清潔工，事發時受聘於惠康環境服務有限公司，並在涉事的錦泰苑工作約三個月。遺孀指死者一般在上午7時半至下午4時半工作，職責主要是掃地及清潔等，未聽聞他要負責倒垃圾。事發當晚死者做替更，工作時間是下午4時半至晚上10時半。遺孀指翌日凌晨12時半，得悉死者出意外後，馬上趕往威爾斯親王醫院急症室，但不久對方證實死亡。



最先發現死者被的同事李寶如供稱，當晚她在29樓垃圾槽外聽到死者呼救，發現他誤墮槽內，她趕往通知保安報警。李指，大型垃圾都不可掉入槽內，以免造成「塞槽」，一旦發現要通知上司或同事幫忙。之前公司曾提及不要獨自處理塞槽，更不可將身體伸入槽內。



死者上司陳道強供稱，涉事錦泰苑共有12座，每座有一名固定的清潔工，事發當晚有3名同事告假，因此前一晚通知死者做替更。陳表示，他曾參與勞工處的相關培訓，遇上「塞槽」時需做足安全措施，扣上安全帶，再用棍篤垃圾袋，但有時候員工會自行取棍解決問題，他並不會干預。死因裁判官聞悉後直斥：「你點管理呀？」



消防員莊嘉正則稱當晚約10時到場，先在30樓架起繩索系統，然後他沿繩索下降約1.7米位置，見死者「倒豎葱」倒插在垃圾袋堆中，已沒有反應。莊以繩索綁著死者雙腳，以防垃圾袋鬆脫令死者直墮地下，惟他無法拔走垃圾袋救出死者。及後搶救車到場增援，直到凌晨12時多才救出死者。

