世衞列過勞為職業現象　港勞工界促標準工時立法

搵命搏是香港打工仔的哀歌！過去五年半，勞工處職業傷亡統計發現，本港共發生635宗非職業病的疾病死亡個案，即平均每年約有115宗打工仔在統計場所死亡個案，當中超過一半與心臟疾病有關。參考日本的定義，心臟病發其中一個成因涉「過勞」。剛於今日(28日)在瑞士日內瓦閉幕的第七十二屆世界衞生大會(WHA)亦關注打工仔過勞問題，並將過勞列為「職業現象」(occupational phenomenon)。本港勞工界要求當局盡快就標準工時立法，減少打工仔長工時引發的過勞致病或致死情況。



勞工處表示，本港沒有「過勞死」的相關定義，該處已委託職安局在去年第一季開始研究僱員於工作地點因心血管病或腦血管病病發死亡的個案，預計需時三年才完成研究。至於世界衞生組織大會討論過勞一事，該會會作了解。



本港勞工界多年來一直要求當局立法打擊長工時，但討論糾纏7、8年，至去年5月，當局拋出合約工時建議，由今年起至明年逐步在部分行業推行合約工時，勞工界不接納，本月1日勞工界大遊行時，打工仔直言「谷爆」，其中一個爭取權益主題便是就標準工時立法。



工業傷亡權益會署理總幹事蕭倩文表示，勞工界對世衞關注過勞問題感到欣喜，但過勞一事牽涉財團或保險業的利益，對本港會跟隨世衞的建議作進一步行動不抱期望：「最高工時立法討論咗成十幾廿年，到呢一刻都未有啦！」她批評港府漠視勞工權益，日本、台灣及韓國都有立法保障僱員避免工作過勞的法例，香港卻遲遲沒有，十分落後。



香港保險業聯會傳訊及會務總經理劉佩玲認為，若要把過勞列入職業保障範疇，本港需先修改勞工法例，將職場的「過勞」列為職業病之一，但她相信定義有困難，「始終過勞唔同一般工傷，發生時係即刻見到，亦容易界定。過勞可以係長年累月造成，例如你日頭返好多個鐘頭工作，但夜晚又捱夜打機，咁你點分到佢出現嘅過勞完全係由工作導致？」



她續說，只有過勞被確定為各方認受的職業病，勞工保險才可展開探討，惟保險要有數據及基礎去判斷該病的風險高低及應收保費，但現時各地及香港均缺乏系統數據，對本港保險業而言，現階段暫難進行核保及評估風險的工作。



