Dr.東：失眠勿亂食安眠藥　易上癮兼記憶力衰退

閉上眼入睡，對失眠人士而言絕非易事，有婦女曾因失眠，一度倚賴服食安眠藥，每日要服食大量安眠藥始能入睡，不但導致藥物上癮，更出現記憶力衰退、口齒不清等嚴重副作用。有精神病專科醫生反映，近年學生及年青人因失眠求診有上升趨勢；而造成長期失眠有多種原因，包括個人情緒、睡眠習慣等，應對症下藥，而非依靠服食安眠藥，更不應自行購買藥物，不但未必適合，亦可能觸犯法例。



失眠是常見的都市病，精神科專科醫生歐陽國樑指，近年有一半以上求診病人屬年青人，不少更是學生，他分析指，長期失眠主要涉及四大原因，分別是情緒、睡眠習慣、藥物或身體問題及對睡眠的壓力，部分病人本身有抑鬱或焦慮問題，失眠容易加劇病情，形成惡性循環，服食的藥物亦會影響睡眠質素，故要多方面針對不同病情，解決失眠問題，如為病人選擇其他藥物、調節生理時鐘等。



他指，安眠藥只協助入睡，無助進入熟睡狀態，「(唔好)人哋食咗話瞓得好就去買，人哋嘅失眠同你嘅失眠可能唔同」，更會有上癮等副作用，最終愈食愈多。他舉例指，去年六月接獲一名40多歲婦女求診，她對答時已出現問題，日常生活又出現「斷片」、暴食、神志不清的問題，原來她一直倚賴服食安眠藥，定期會到坊間藥房購買逾千粒安眠藥，而她本身亦有抑鬱症，故治癒時需配合倚賴程度較低的抗抑鬱及抗焦慮等藥物，亦要逐步減少服食安眠藥的分量，至現時，她每日仍要服食一定數量安眠藥。



至於服食過多安眠藥會否有性命危險？他解釋，安眠藥致命程度較低，死亡機會不大，但可能會出現缺氧等危險，亦會有後遺症，不鼓勵病人服食過量安眠藥。他批評，現時市面容許售賣安眠藥，管制過分寬鬆，衞生署應主動巡查藥物的售賣情況，令病人不可以隨便購買。



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