警打擊深圳灣口岸水貨客　拘11人檢值20萬元貨

元朗警區人員聯同入境處及海關昨日（28日）下午3時進行代號為「急流」（RIPTIDE）行動，以打擊在深圳灣口岸的水貨活動。



行動中，警方發現一名本地男子電召的士，將大批貨物運到深圳灣口岸，然後分發給數名從事水貨活動的內地男女，他們再將貨物放入行李箱，準備運送過境。



警方當場拘捕11人，包括分貨的姓陳（35歲）本地男子，他涉嫌「協助及教唆他人違反逗留條件」，另一名45歲持雙程證內地男子則涉嫌「無禁區證進入禁區」,其餘是水貨客共9人，分別1男8女內地人（22至49歲），全部涉嫌「違反逗留條件」。警方在場檢獲約400件貨物，總值逾20萬元，另檢獲多個行李箱。



警方強調，一直關注水貨活動，並定期進行執法行動，以有效打擊水貨客所衍生的問題。根據香港法例第115章《入境條例》，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，經定罪後最高可判罰款5萬港元及監禁2年。而根據香港法例第245章《公安條例》，任何人若無故逗留禁區，經定罪後最高可判罰款5000港元及監禁2年。市民及旅客切勿以身試法。

