IMD全球競爭力排名 香港守住次席不敵新加坡
2019年05月29日 02:04
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新加坡全球競爭力排名第一。（美聯社圖片）
瑞士洛桑管理學院（IMD）周二（28日）發表2019年全球競爭力報告，香港連續兩年位居次席，不過就被由第3位躍升至第1位的新加坡爬頭，而去年居首的美國就跌落第3位。中國則較去年下跌1位，排第14；台灣則上升1位，排第16。
有關報告是按「經濟表現」、「政府效率」、「營商效率」及「基礎建設」等四項因素評分。其中香港在「政府效率」方面與去年一樣排名世界第一，但「營商效率」下跌一位居到次席，「經濟表現」也下滑一位至排第10，「基礎建設」則微升1位排第22。
新加坡今年「經濟表現」排第5、「政府效率」排第3、「營商效率」及「基礎建設」分別排第5和第6，沒有一項獨佔鰲頭；美國在「經濟表現」和「基礎建設」均列世界第1，但「政府效率」和「營商效率」僅分別排第23及11。至於中國的「經濟表現」則較突出，排名第2，僅次於美國。
2019年全球競爭力排名（只列部分）：
1. 新加坡
2. 香港
3. 美國
4. 瑞士
5. 阿聯酋
6. 荷蘭
7. 愛爾蘭
8. 丹麥
9. 瑞典
10. 卡塔爾
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14. 中國
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16. 台灣
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28. 南韓
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30. 日本