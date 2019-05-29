直升機場選址　秘密情人立會碰面

馮永業加入政府逾廿載，任職不同部門，官至副秘書長，處於事業高峰卻萌生退意。他昨在庭上道出原因，指自己二○○五年年中得悉陳婉玉任職港聯執行董事後，鑑於其家庭而未能披露二人關係，又恐未來工作上或會有潛在問題，遂謀求轉職。



馮供稱，○五年五月從港聯申請西九龍直升機場減租的信件中，看見陳婉玉的署名是執行董事，才首次得悉陳乃港聯的董事，至後來知陳是港聯直升機的行政總裁，得悉其身份後一度奇怪，並感「佢轉咗崗位唔講」。雖他當時沒有與陳討論過公司事情，認為沒有問題，但有感未來或會有潛在問題，馮同意「若今日睇番，的確我哋嘅關係，係有潛在利益衝突」，但強調當時判斷認為並無利益衝突存在。



另一方面，馮指若披露兩人關係，便會對他本身的家庭造成影響，遂想盡快離開政府，以「減低對我家庭嘅影響」。馮遂透過多間獵頭公司搵工，至○六年經過多審面試後獲聘為香港生產力促進局總裁，故他被調往民政事務局不久便向政府請辭。



控方卻指有文件顯示，早於○五年一月的立法會聯席會議討論新直升機場選址，出席者包括時任港聯航空行政總裁謝天賜及執行董事陳婉玉，而馮亦有出席當日會議並有發言，質疑馮︰「唔係好關注你女朋友動向咩？」事後亦有會議紀錄，理應得知陳當日以執行董事的身份出席會議。



馮解釋會議由立法會邀請不同人士出席，出席者眾多，而官員席在會場側邊，他亦「唔肯定陳坐喺邊」，更稱「除非同我認識，否則我唔會特別關注到」。馮又稱只會有立法會會議紀錄的節錄，他完成工作後亦不會找完整紀錄來看。



控方亦質疑馮得悉陳的身份後，處理港聯申請減租一事上，繼續沒有申報與陳的私交及金錢轇轕，存在利益衝突。馮強調減租乃局方一貫立場，且當時判斷他與陳的關係與其公務沒有衝突，故不須作出申報。