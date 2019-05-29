東方日報A1：馮永業每搬屋一次　陳婉玉例搬近一次

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，涉嫌於任職期間收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉利益案，昨於區院續審。陳婉玉代表律師盤問馮永業時，拿出陳一直珍藏着他們到澳門表白及共進晚餐的直升機機票，以及當晚陳翹着馮依偎着的親密合照。馮同意當年他成為陳「生命中的男人」，會到她家幫忙換燈膽整電掣，陳喜歡跟他去睇樓，因會被人叫她「馮太」。馮又索性叫陳買樓住他附近以便見面，甚至赴美國公幹亦在公餘與陳遊玩。



馮永業○三年跟陳婉玉初相識時，他的女兒才剛出世。他形容陳性格羞澀內斂，但他知道她因婚姻問題覺得世界崩塌被遺棄，並須定時接受心理輔導，但陳只要跟他在一起便會十分開心。律師問及︰「因為你當佢係女人，你會呵護佢？」馮回應：「佢開心係我響各方面，特別日常生活會鼓勵佢，令佢活力啲、開心啲、健康啲。」他承認當時成為她情緒感情上的依靠。



不過，他亦同意陳因為覺得她年紀大而沒安全感，他表示跟陳相處的時間不多，所以他會盡量抽時間跟她見面，例如在下班返家前會「去見佢片刻」。到○四年起他更索性叫陳買樓住他附近，他住羅便臣道，就叫陳買一號住同一條街，他搬去跑馬地，又會叫她搬到附近。而陳甚至會趁他到華盛頓公幹，特意飛過去，等他公餘時間陪他遊玩，當時二人亦有合照。



律師向馮出示直升機機票及二人當晚合照，他默默地看，坦言不知道陳會留住做紀念。他同意當時陳在名分及時間上都沒有要求，但就非常緊張他的喜好，即使睇樓非她的興趣，亦會陪他去。律師更指：「佢（陳）鍾意跟你去睇樓，係因為有時有人會叫佢馮太，佢聽到會好開心。」馮亦指：「係有咁發生過，我知道佢好開心。」



馮被控方律師追問：「直升機票邊個買？你有冇畀番錢佢？你有冇留意直升機職員對陳小姐嘅態度？」馮回應一張一千四百元的直升機票是陳所購，但當晚他晚餐後結帳時，已一併將二人的機票錢還給她。他表示乘機時沒留意到職員對陳的態度，當時亦不知道她就是何鴻燊三太的胞妹。控方直指，陳婉玉當時只是需要一個可助她事業發展的人，並說：「無論你哋關係如何，筆錢都係佢畀你嘅甜頭，令你工作上幫到佢，你哋都係互相利用。」馮對此表示不同意。



案件編號：DCCC 761/2018



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