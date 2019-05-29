綠色先鋒：惜食耆兵　回收剩菜派發再造

廚餘問題一直是本港重大的環保議題，要回收剩食就要仰賴義工、街市檔販及社區中心三方合作。不過，出於食物安全的考慮，部分檔販會拒絕捐贈，由於街市內並無固定剩食收集點，義工運送食材時，往往需要多次往返社區中心及街市，可以說是難上加難。不過，有環保團體依然無懼困難，每日到街市收集剩食，為的是每日向公公婆婆送上蔬果，而受眾亦禮尚往來，炮製美食與他人分享。



「每日會有80、90位公公婆婆嚟中心拎菜，我哋希望佢哋每一位嚟到都有得拎。」「食德好」助理項目主任吳其璐指，本港有需要的人眾多，而被浪費的食物亦很多，每日足足有3600噸廚餘，佔超過一半的固體廢物，故位於石籬的中心會統籌培訓學員和義工，齊往區內不同街市檔販收集買剩的蔬菜，「回收返嚟嘅菜入面有唔少係包裝出錯，但係蔬菜本身係無問題食得嘅，唔要真係好嘥，我哋分好一袋袋，每日下晝就會派㗎啦。」



「為咗唔好令公公婆婆覺得嚟拎菜會唔好意思，我哋諗咗啲活動等佢哋落手落腳一齊做，佢哋可以自由報名參加。」吳說的正是在中心設立的「綠惜社區教育站」，教育站會定期舉辦不同活動，以採訪當日為例，公公婆婆就要用收集得來的蔬菜製成素餃，有份參與活動的群英及阿玉均表示，可以和其他公公婆婆一邊製作餃子一邊聊天，感到十分開心。



製作方法十分簡單，公公婆婆被分成3組，其中一組負責將菜、蘿蔔和粟米等配料洗淨及切粒，再將之製成餡料；第二組負責包餃子而最後一組則負責分批煮熟，「一班公公婆婆畀心機煮嘢，一來可以令佢哋有啲社交活動，二來畀佢哋知道原來收返嚟嘅食物可以煮成咁好味嘅嘢，更清楚剩食回收同環保嘅好處。」吳期望參與的公公婆婆可以將在中心的體驗帶入各自的生活入面，與家人朋友分享，互相影響，養成更環保，更惜食的習慣。

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