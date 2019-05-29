探射燈：摸黑電魚　水塘河溪亦遭殃

內地漁民多年來無視中港邊界，不時闖入香港海域非法捕魚，就連本港水塘和河溪都不放過。東網上月初曾報道，有非操粵語人士在大埔船灣淡水湖涌背附近，跳到水中落網捕魚，撒網範圍估計長逾500米，不僅非法利用本地水塘的生態資源「發大財」，更有污染食水之虞。



近日，東網記者再發現2名懷疑內地人士駕駛「藍牌左軚車」至同一水塘，於涌尾附近沿岸摸黑「電魚」。他們把連接至背包電池的電魚竿插進水中，以高壓電力擊昏魚類，再用撈網回收，短短半小時已捕獲2條大魚，效率極高。2人其後更走進溪澗沿上游尋找獵物，逗留逾2小時後始離去。



根據《漁業保護條例》，本港禁止使用破壞性捕魚方法，包括使用炸藥、有毒物質、電力，以及抽吸、挖採和拖網器具，違者最高可處罰款20萬港元及監禁6個月。《水務設施規例》亦列明，全港所有水塘及灌溉水塘僅於每年9月至翌年3月開放垂釣，公眾須先行申請牌照，且限用1支釣竿及釣絲，違者可處罰款1萬港元。

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