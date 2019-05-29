探射燈：蛇籠大小通吃　近危水獺受困溺斃

「蛇籠」又稱蜈蚣網、地籠、長城網，常用於捕捉蝦、蟹、鰻、鱔等底棲生物，單個可長達10多米。由於其覆蓋範圍廣，且不論魚獲品種及大小均一網打盡，對生態系統造成破壞，內地已全面禁用，台灣去年亦有意見要求作出規管，惟本港尚無限制。此外，蛇籠對部分物種的存活可構成威脅，本月中，台灣金門一水庫便被發現有人違法放置蛇籠，1隻被國際自然保護聯盟列為近危物種的歐亞水獺因而受困溺斃。



近日驚現數百米長「蛇籠陣」的米埔及內后海灣拉姆薩爾濕地，同樣錄得有歐亞水獺出沒。生態教育及資源中心總監程詩灝指出，蛇籠內的魚獲會吸引歐亞水獺、紅頰獴等前來覓食，然而其設計猶如迷宮，小型哺乳類動物一旦誤闖將難以逃脫，潮漲時更會遭沒頂。他續指，米埔及后海灣一帶為國際重要候鳥棲息點及中轉站，大規模布下蛇籠將威脅到雀鳥的食物資源，促港府正視蛇籠的殺傷力，盡快立法禁絕，以達致永續漁業。

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