探射燈：內地漁船群夜闖后海灣　數百米蛇籠濫捕毀生態

內地本月起進入伏季休漁期，東網發現后海灣內灣被布下大批內地禁用、嚴重破壞生態的魚具「蛇籠」，延綿數百米，部分更直插米埔自然保護區內；多艘懷疑內地漁船深夜闖入本港水域非法收取魚獲。海鮮業界指內地漁船「走鬼」容易，憂濫捕成風影響本地漁民生計。立法會議員斥執法資源不足，促加重刑罰以保護本地漁業資源。



后海灣濕地的潮澗帶近日淪為內地漁船的偷獵場，潮退時驚現數十排蛇籠。東網記者發現，蛇籠物主每日凌晨駕駛小型漁船自對岸深圳越境而來，每艘漁船上有2至3名船員，回收近6排蛇籠，「解魚」後原地布下重用，部分逗留本港水域長達90分鐘。單是尖鼻咀對出一帶，每晚平均有至少10艘懷疑內地漁船作業。



蛇籠位置距離中港水域邊界，最近不足1海里（1852米），最遠也不過1.6海里。香港海鮮業聯合總會主席李彩華表示，本港水警無法跨境追捕，越境偷獵的內地漁船可輕易「走鬼」。他憂慮，該區遍布蛇籠或致本港魚獲減少，影響本地漁民生計。



根據《漁業保護條例》，任何人士在本港水域使用船隻捕魚，船隻須為已登記的本地漁船，或持有效許可證。而米埔及內后海灣的潮澗帶泥灘屬《野生動物保護條例》指明的限制地區，入內須持有漁護署發出的進入許可證。



「（香港）水警追，（內地漁船）就返入內地水域，內地執法部門追就走番過嚟，同打游擊戰冇分別。」漁農界立法會議員何俊賢指，中港兩地雖會採取聯合執法行動，惟次數有限，又批評港府未有增撥資源予執法部門，致邊境守衞鬆懈；他又質疑有關條例罰則過輕。



警方回覆指，自2016年至去年底，水警共截獲163艘涉非法入境意圖捕魚的內地漁船，拘捕459人次，其中19人次在后海灣範圍被捕。



漁護署表示，過去3年於限制地區共檢獲1871件魚具，就未有許可證進入限制地區的檢控個案有85宗，其中7宗涉及內地人士，而涉及內地船隻於本港水域非法捕魚的檢控個案則有3宗。



海事處回覆表示，《船舶及港口管制規例》列明，若船隻未獲允許進入本港水域，該船東及船長可各被處罰款4萬港元，過去3年共檢控43艘未獲允許進入本港水域的船隻，當中包括10艘內地漁船。

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