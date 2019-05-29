54%醫保不獲全數賠收費突增1倍　消委會提14項建議

食物及衞生局上月推出自願醫保計劃，消費者委員會研究發現市面的個人醫療保險有3大問題，包括透明度不足；部分條款有魔鬼細節，例如未必承諾終身續保，以及醫保索償有不同限制等。該會過去4年多收到443宗有關醫療保險的投訴，主要與索償有關，參考6個國家及地區的情況後提出14項建議，促請業界改善合約條款的定義、改善投保申請表的設計等，提高消費者對醫保的信心。



消委會指出香港有三分之一人口擁有個人醫療保險，但當中43%有醫保的病人仍然選擇使用公立醫院，反映部分消費者對個人醫保存有憂慮。該會比較14間保險公司的18份保單，發現只有4份可在保險公司網站下載，其他需要市民親自以熱線查詢，向保險中介人會面索取，令消費者難以在購買前得知保單條款及細則內容。部分保單的主要條款，所用名稱雖然相同，但定義不一樣，有同一公司的多份保單定義亦有不同，如「醫療所需」一詞的解釋會因保險公司而改變。



另外， 不少保單承諾「保證終身續保」，但保費過高或受保範圍不合需要等問題令市民放棄續保，而保險公司亦有權更改合約條款，包括調高保費及修改保障範圍。有投保人在續保時發現保費大幅增加超過1倍，最終出現斷保情況。一名67歲男士原定保費每年2.1萬港元，保險公司通知他會更改保單條款以提供更好的醫療保障，續保時保費增至每年4.2萬多港元，保費增幅遠超預期，經消委會介入後，該名男士與保險公司達成和解。



至於索償方面，不少受訪者表示曾提出索償，但54%不獲全數賠償，該會所收到的相關投訴，超過40%亦與索償有關，以「保單條款的詮釋」有最多紛爭。



消委會認為，政府推出自願醫保無疑是提高個人醫保的透明度，但市場仍有不少改善空間。該會建議，監管機構應統一重要合約條款的定義，令投保人可有統一及正確理解，另應訂立指引，確保投保申請表所列問題具體及明確，而保險公司亦應承保投保前未知的已有病症。