北區醫院擴建工程顧問費逾4億　議員：貴得驚人

立法會工務小組今早(29日)開會討論葵涌醫院、威爾斯親王醫院的重建計劃，以及北區醫院、瑪嘉烈醫院荔景大樓的擴建計劃，涉款由1.04億至74.5億港元不等，合共逾109.1億港元。小組最終一致通過有關議案，將交付財務委員會審議，屆時需分開表決。



議員范國威指出，北區醫院的籌備工程費用為5.7億多港元，當中逾4億港元為顧問費，相比之下瑪嘉烈醫院工程的顧問費只有8000多萬港元，並包括工地勘察等費用，質疑北區醫院的顧問費「貴得驚人」。



至於瑪嘉烈醫院擴建工程，議員麥美娟指出，葵青區議會曾要求當局擴大規模，但醫管局當時指受地積比局限規模。她質疑，在有需要情況下，當局是否有需要協助放寬公共設施的地積比。議員尹兆堅則建議應「向下發展」，在該院增建地庫，以增加醫院服務面積。



醫管局總行政經理李育斌解釋，工程顧問費用是按工程規模計算，北區醫院工程的估價約180億港元，瑪嘉烈醫院則約30多億港元，故後者顧問費相對較低。放寬地積比方面，他表示已因應區議會需要，要求顧問研究提升高度限制。發展局常任秘書長(規劃及地政)甯漢豪表示，一般而言公共設施用地能考慮放寬地積比，但需要由各個部門就交通、景觀、空氣流通方面作出評估，視乎是否符合標準。