議員轟政府拖延標時立法　促列過勞死為職業病

立法會社會福利界議員邵家臻因違法佔領動被判入獄8個月，他所提出有關勞工權益的質詢，今(29日)由其他議員在立法會會議上代為發問，詢問政府會否盡快成立多方代表組成的獨立委員會，研究在《僱員補償條例》下訂立「過勞死」的法律定義及僱主相關補償責任。



議員何啟明引述《東方日報》報道指過勞為職業現象，最基本解決方法應為標準工時，但實施標準工時前，政府或可將過勞列入醫管局可治療疾病之一，令市民求醫時有相應治療。



議員郭家麒批評，上屆政府就標準工時議題是「拖足5年、呃足5年」，詢問現屆政府要「死幾多人」，才願意將過勞死列作職業病，並認為有需要推動標準工時。



議員邵家輝則指香港接近全民就業，各行各業都出現欠人情況，認為要解決工時長，政府應盡快考慮輸入外勞。



勞工及福利局局長羅致光回應指，過勞死目前仍未有國際定義，惟職業安全健康局自去年起聚焦研究僱員於工作地點，因心血管病或腦血管病發死亡個案，料需時3年搜集數據及研究，勞工處會視乎研究結果及此課題在國際發展，考慮是否有明確基礎將過勞死納入《僱員補償條例》成為職業病。