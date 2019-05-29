馮永業陳婉玉相伴睇樓　經紀：𥄫到佢哋卿卿我我

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，涉嫌於任職期間收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉利益案，今(29日)於區院續審。代表馮永業的律師傳召辯方證人地產代理吳鳳萍作供。



吳指於2003至2006年在利嘉閣任地產代理，約於2000年認識馮，對方於2002年透過她買入一個物業，她其後亦有與馮就買賣樓宇溝通。吳指馮過去透過她買入約10個以上物業，作投資或自住，而他「一兩年便買一間，視乎賣出快唔快」，並指他買賣物業「賺錢多」，吳亦見過馮的妻子。



辯方指出根據土地註冊處資料，由1996至2004年間，馮程夫婦約在10個物業投資買賣中，獲得利潤2397萬港元。



約於2004年，馮帶同一位陳小姐一起睇樓，介紹是朋友，指「我介紹個朋友你識做投資」。吳指馮陳倆曾一起往半山翡翠園及寶雲閣單位睇樓，並由陳的公司購入，亦因為陳乃熟客馮介紹，故有給予佣金折扣。馮其後指示放售翡翠園單位，至於寶雲閣單位，陳沒有給予任何指示，並由馮找人來裝修。



雍景臺單位方面，馮陳分別亦有往睇樓，吳曾於陳的車上，讓陳簽該單位的臨時買賣合約，合約上買家名字本寫上陳公司，惟吳之後收到馮的電話，對方表示：「陳小姐依家唔係好想要呢個單位，惟有我啃咗佢啦。」吳取得業主同意後，便在臨約上把買家的名塗改成馮的名字。吳又指，陳開出的訂金支票當時已給予業主，「我覺得麻煩，費事再換票，叫佢哋自己搞掂」。



吳指從睇樓的情況，感覺馮陳兩人「有情侶關係」，指「有時出嚟睇樓，都𥄫到佢哋卿卿我我」。吳表示當時知道馮「做政府嘅」，而陳則沒有給過她卡片，直至有一次到信德招商局大廈找陳，才大約得知陳於一間直升機相關公司工作，但不知陳的職位。



吳又指陳當時短時間買入多間物業，銀碼亦大，「我有好奇佢係乜人」，但指不會就此問馮，「因為佢實唔會講」。吳指自己在該些買賣期間，有「去check吓佢，知道佢同信德家族嘅關係，知佢係妹妹，係陳婉珍嘅妹妹」。



辯方昨日(28日)曾展示了一批馮陳二人的合照，以及陳收作留念的直升機票。