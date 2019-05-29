議員轟招標賣樓透明度低　政府稱三管齊下處理

香港房屋供應短缺，近日甚至出現部分發展商以招標方式出售部分住宅單位，導致某些同日成交、同座向、面積，但不同層數的單位，卻以較昂貴的價格成交，被批評資訊透明度不足，對準買家不利。有見及此，立法會議員柯創盛今日(29日)在立法會大會上提出質詢，要求政府透過修訂《一手住宅物業銷售條例》加強規管，如只限大面積單位才可採用招標方式，同時要求發展商在成交紀錄冊，公布各支付條款按訂明方程式計算所得的現金等值，讓準買家得以掌握各單位的實際售價。



運輸及房屋局局長陳帆表示，《一手住宅物業銷售條例》旨在加強透明度、保障消費者、平衡買賣雙方利益，確保一手住宅得以公平買賣，稱政府亦有留意近日的招標方式出售住宅情況，他指會採取三管齊下方法處理，一是加強執法，二是向業界發出指引，三是向公眾宣傳有關條例細節，讓公眾知悉如何保障自己，強調一手住宅物業銷售監管局已就違規情況作出調查和提出檢控，呼籲準買家在購入住宅前先檢看成交紀錄冊。



議員尹兆堅指出，早前地產發展商會曾就招標情況發出指引，限制753呎或以上單位才可採用招標方式出售，惟3房單位仍屬例外，尹認為這是漏洞，質問政府若市場仍未能改善，會否考慮修例堵塞漏洞。陳帆回應指，目前業界反應樂意遵守指引，保障消費者，會密切留意有關情況，重申政府對違規執法從不手軟，若日後有需要亦不排除會修例。



議員麥美娟稱，雖然住宅單位可以透過多個不同方式出售，但現時出現的招標方式並非正常銷售方法，強調發展商列明售價後，又額外向買家提供多項優惠，導致土地註冊處能夠查閱的售價，並非住宅真實售價，若其他市民查閱時便會誤以為有關單位價值較高。陳帆指，有關條例要求發展商列明各項優惠和折扣，務求簡單易明，令買家不用參考其他資料亦可以查閱有關住宅的真實售價。