長遠減碳策略下月諮詢　議員促港府勿做鴕鳥

減緩氣候變化刻不容緩，有議員關注政府能否作出「變革性改變」，制訂有效措施於2025年或以前將碳排放量降至零。環境局局長黃錦星今(29日)於立法會表示，為履行《巴黎協議》(《協議》)減排責任，該局轄下的可持續發展委員會將於下月展開公眾諮詢，與民共議制訂香港2050年的長遠減碳策略。



黃稱，自2016年簽署《協議》後，港府推行多項政策減排，並公布多份未來規劃藍圖，以將全球氣溫升幅控制在攝氏2度以內，目前香港主要碳足印分為四大類，包括發電、建築物用電、運輸交通及處理廢物，下月的諮詢將循這4方面去討論。他亦透露去年由港府牽頭推出的上網電價計劃，兩電於一年內已接獲3000宗申請個案，相信在不同政策相繼推出落成後，可逐步減排。



議員朱凱廸批評黃只是「數白欖式」將政策讀一次，看不到有何變革性改變，以及提到聯合國轄下一個組織於本月初公布的報告指出，人類對自然環境的破壞令百萬物種瀕臨滅絕，已調整減排目標至將全球氣溫升幅控制在攝氏1.5度以內，促港府不要做鴕鳥，要面對現實。議員何君堯亦指，碳足印當中有部分來自汽車，要求當局考慮倣效新加坡，推出「一車入一車出」的政策，控制香港車輛數目。