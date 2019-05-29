網民熱話：九巴實測新車無走光　網民倡怕者坐下層

九巴新款巴士富豪B8L引入玻璃樓梯設計，有政黨將之列入走光黑點，九巴今(29日)在Facebook發貼，重申玻璃樓梯設計在外國已引入近10年，又話「其實條樓梯向住馬路嗰邊，要睇到都真係有啲難度。」不過，九巴稱知道巿民擔心，已進行實測，發現「左睇右睇都冇呢個(走光)情況出現」，着大家「唔使驚」，又稱採納自然光線進入樓梯及車廂，讓乘客上落樓梯時候可看得更清楚，減少意外發生。



部分網民留言借題發揮，建議九巴不如在樓梯口標貼「怕走光者請坐樓下」，亦有網民稱曾專登望吓條透明樓梯，但咩都睇唔到。



網民有話說



TW Chim：九巴不如喺樓梯口加返個標貼「怕走光者請坐樓下」，仲可以加埋個著短裙嘅巴士仔圖案令標貼更有趣。



Kenny Mak D：又要著短裙，但又怕走光要全世界既(嘅)設計就晒佢地(哋)。



Manting Lai：我有特登望果(嗰)條巴士透明樓梯，乜都睇唔到。



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