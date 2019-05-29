紮鐵公司指禮頓無補救螺絲帽　工人跟圖則擺條鐵喺度

沙中線紅磡站獨立調查委員會第二部分聆訊今(29日)踏入第3天。負責紮鐵的輝誼工程有限公司地盤主管吳民俊出庭作供，他指於前年7月中發現紅磡站北面連接隧道的連接縫，部分螺絲帽未有外露於石屎外，將影響紮鐵工序，惟禮頓得知事件後未有處理，反指示吳「扭得幾多得幾多」，吳稱：「我哋(工人)就咁跟番圖則，淨係擺番條鐵(鋼筋)喺度囉」。



分判商永光鋼鐵工程有限公司代表大律師蔡一鳴，於庭上展示多張由吳於2017年6至7月在工地拍得的照片，顯示部分螺絲帽未能外露於石屎外。吳供稱，發現上述情況後即通知禮頓工程師作出補救，但禮頓未有採取行動，吳又估計只需1至2小時便可以完成相關修補工作。



委員會主席夏正民質疑，若螺絲帽未完全外露於石屎外，怎可能盡量將鋼筋「扭得幾多得幾多」，不解為何工人沒有主動將石屎鑿開以繼續工序。吳多次強調工人只會跟圖則工作，團隊沒有獲得任何工具將石屎鑿開，而且鑿石屎並不屬其工作範圍。



吳續指，他於北面連接隧道的調車接線工地首次發現有錐形螺絲帽，即將此事告知禮頓工程師黎家灝，形容對方表現驚訝，「好似唔知點解會發生咁嘅事」。黎其後致電吳詢問：「你可以扭得入(螺絲帽)幾多？」吳回應：「最多兩至三格」，吳其後聽從指示，將鋼筋扭入錐型螺絲帽約兩至三格。



黎其後在隧道東西走廊的其中一組連接縫發現錐形螺絲帽，亦同樣着吳「盡扭」。吳指，以上位置均有出現螺絲帽未有露出石屎的問題，但數量較少，又指工人完成紮鐵工序後，按程序需留下陪同禮頓人員進行驗收，惟當時正趕工，故禮頓指示他與工人繼續到其他連接縫施工，不需參與驗收程序。