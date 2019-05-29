迷你倉消防措施兩宗覆核　申請人反對一併處理

2016年牛頭角道發生迷你倉大火後，消防處向全港迷你倉發出逾萬張「消除火警危險通知書」，就消防設施提出新要求，當中包括增加單位窗戶面積，及將走火通道闊道由1.5米擴至2.4米等。去年7月業界經營商明日理財有限公司入稟高院，指要求不符比例且欠諮詢，申請司法覆核消防處的新措施。至今年2月另一間經營商儲存集團有限公司亦提出司法覆核申請。兩宗案件今天(29日)在高院原訟庭一併提訊。



明日理財有限公司所提出的申請，司法機構已排期在9月2日聆訊，先審理是否給予訴訟許可。今天其律師向法官申請，在該日同時進行正審，以盡快解決爭議。不過律政司一方指，現時他們已呈交的文件證供，都是只為爭拗是否頒發許可而準備。如現在改為一併正審，處方將需重新呈交證據，反而會拖慢進度。法官認同其說法，最後決定維持原本安排，在9月的聆訊只處理訴訟許可申請。



至於另一宗案件，申請人儲存集團有限公司的律師表示其爭議點與另一案有分別，其爭論將涉及消防處的新要求僭越了屋宇署的職能，屬於越權，而且具追溯力的管制應透過立法程序訂立。此外，有關要求專針對迷你倉，而無對其他租單位儲物的行為作規管，是歧視迷你倉業界，因此，此案將與明日理財的案件分開處理。法官今就與訟雙方呈交文件證供等程序頒發指示，預計最快今年12月聆訊。