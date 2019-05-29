西九自由空間下月中啟用　黑盒劇場今年租期已滿

斥資12億港元的西九文化區自由空間今年6月中正式啟用，設施包括香港其中一個最大的黑盒劇場「大盒」，針對藝術團體，大盒的基本場租為6000港元9小時，及9000港元14小時，非藝術團體會另作考慮。西九文化區管理局行政總裁栢志高今(29日)表示，今年大盒大致可用場地都已租出，指以場地新舊、獨特性而言，場租十分實惠，他又認為大盒定位不同，不能以康樂及文化事務署旗下場地作比較。



栢表示，大盒已與不同團體簽訂3年交流協議，未來會有不同演出，持續與不同大、中、小藝術團體接洽。另外，他稱現階段未有任何贊助計劃，將來財政穩健時及或會考慮。而大盒設約有450個座位或900個企位，高10米，其中一大特色是可摺疊椅子，可經常改變場內的布局，大盒已有法國五月、非常林奕華、香港話劇團等至少5個不同單位演出。



另外，他指自由空間坐落藝術公園正中央，總樓面面積4424平方米，設施還包括可作創意交流及藝術合作、於大盒上面的「細盒」和「盒仔」，及在暑假啟用的Livehouse，結合現場音樂的咖啡廳及酒吧，提供100個用餐座或150個企位，專為戶外投影而設的27米長乘15米高外牆屏幕，及部分已開放的藝術公園使用。



其中一個與自由空間簽訂3年協議的藝術團體是城市當代舞蹈團，其行政總監黃國威認為，大盒可幫助他們發展，因大盒每年有兩星期的租期供他們表演，比起康文署每年僅一星期的租期為多，而且有提供租務優惠，他們可嘗試不同的藝術，拓展觀眾群，亦可紓緩香港藝團面對場地不足問題。



西九文化區管理局藝術策劃(音樂)龔志成表示，Livehouse會嘗試不同類型音樂，表演時間集中在周四至周日，暫時表演團體以本地為主，希望將來交通配套更完善後，會吸引更多市民。