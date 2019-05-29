追港大薪酬轉區院審　張星煒財力難負擔放棄部分申索

前香港大學電機電子工程系副教授張星煒於前年年屆60歲，達到校方所列的退休之齡不獲延長合約，因此入稟勞資審裁處向港大追討賠償及有薪年假等逾270萬港元。案件今日(29日)續審，張多番強調港大在評核續約期間，有委員會成員與他有利益衝突，認為程序不公兼違反合約。審裁官認為，有關評核續約與否，涉及學術評審等專業問題，故決定轉介區域法院。張隨後指，無法負擔區域法院的費用，故決定撤銷申索內容。



張星煒早前入稟勞資審裁處向港大申索，他不滿校方的續約程序不公，而有關程序雖然未有寫明在合約內，但他認為當中對申請人續約的要求，等同於受合約條款對受聘人的要求，故續約程序亦應屬合約規管，並提出過往有3宗類似案例支持。



港大代表馮小姐表示，有關程序並非涉及在合約所列明的內容，而程序涉及複雜的學術評審問題內容，因此認為應轉介區院。暫委審裁官羅浩燊指個案並不涉及違反僱傭條例及合約內容，勞審處不適合繼續處理案件，故轉介區院處理。



張其後撤銷有關申索內容，包括有關「復職或再次聘用命令」、「僱傭條例第32P條規定下的補償」，以及269萬港元的損失，但保留申索有薪年假的賠償，並獲審裁官批准。



張指出，港大以金錢換算其假期時，以每5.5日換取一周薪金，但自己是5天工作。港大代表解釋，5天工作並非校内所有部門都有運行，而是部門按照個別情況所決定，亦有其他學系周六會照常上課運作，故校方難以全體奉行5天工作，而當中涉及3.8萬港元差額。羅浩燊指，有關涉及假期計算和賠償個案將於11月7日續審。



另外，港大代表就張撤回兩項申索，提出訟費申請達6.9萬港元，遭張反對。張指勞審處是讓公眾可以不需付代價去尋求正義的地方，亦如是次案件一樣，一旦轉至區院，自己便沒有財力堅持訴訟，但港大認為處理訴訟多花人力物力時間，加上張申索內容有誤，導致現況發生。羅指，考慮到張個人情況，既沒有律師代表，其申索只為尋求公義，故選擇不發出訟費命令。