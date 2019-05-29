首4月8574宗駕車時用手機被控　按年增15%

司機駕車時使用流動電話或會分心導致交通意外，今年首4個月，警方就駕駛者在駕駛車輛時以手持或放置於其頭與肩膀之間的方式使用流動電話或電訊設備，進行8574宗檢控，較去年同期多15%，檢控包括發出定額罰款通知書、發出傳票及拘捕。



運輸及房屋局局長陳帆書面回覆議員陳健波的提問，指去年相關的檢控有25,712宗，警方會繼續透過「重點交通執法項目」，加強執法行動，打擊與不專注駕駛有關的罪行。今年第2季已推出新一輯以「有心有好報」為主題的宣傳短片，當中包括提醒駕駛者專注駕駛。此外，運輸署會透過與運輸業界的定期會議，呼籲商用車司機在駕駛車輛時保持專注及避免使用流動電話等裝置。



此外，政府知悉社會關注有駕駛者在儀錶板上擺放多部流動電話等裝置的情況，亦理解駕駛者對使用流動電話等裝置或有實際需要，例如獲取導航資訊。但就是否進一步限制駕駛者使用流動電話等裝置，政府必須小心處理，平衡各方意見，現正研究相關限制對駕駛者和其他道路使用者的影響，以及規管、執法和其他的相關細節。待擬訂具體建議後，政府會諮詢立法會和不同持份者的意見。