清潔工卡垃圾槽亡　勞工處認無訓練課程　家屬囑檢討

七旬清潔男工前年12月在居屋錦泰苑頂層工作，將垃圾塞進垃圾槽管時，因大型垃圾卡槽管，他處理時疑失重心，頭下腳上「倒豎葱」式插入槽內，卡在29及30樓之間，起初他在槽內仍能呼救，消防員花約兩小時始能將他救出，惟搶救不治。死因庭今日(29日)繼續研訊。



負責搶救死者的急症室醫生供稱，當日凌晨12時30分死者被送到威爾斯親王醫院急症室，身上已經有屍斑，並於12時33分證實已經死亡。家屬詢問會否因為死者患有痛風而導致他失足墮入垃圾槽內，醫生指不能排除這個可能性。



法醫潘偉明指羅裕鏘死亡的原因為機械性窒息，死者身體及四肢多處擦傷，而他的頸及胸腹被垃圾袋壓住，雖然不會導致即時死亡，但也會令到他呼吸困難，繼續衰竭，估計在半小時內缺氧而窒息死亡。



負責撰寫該意外報告的勞工處安全主任指，勞工處及後到場調查，並發出「暫時停工通知書」，除非公司提供到滿意的風險評估，否則不能使用垃圾槽。當時清潔工人改用手推車將各層垃圾收集，再推往附近垃圾站棄置。及後公司提供新的施工方案，將垃圾槽口尺寸改細，並提供臨時裝置令工人清理垃圾槽時可以扣上安全帶，而且在垃圾槽旁貼上警告。



在家屬詢問下，他承認勞工處沒有相關專門訓練課程或書面指示如何使用垃圾槽處理垃圾。家屬要求勞工處進行深入檢討，而非「求其貼張警告就當做咗嘢」，以預防未來有同類事件發生。