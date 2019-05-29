外媒引述3港法官　稱修訂逃犯條例陷左右為難

香港政府修訂《逃犯條例》，引起國際社會關注。歐洲一個通訊社周三（29日）報道，引述香港3名資深法官及12位從事商業和刑事的著名律師，表示擔心修例後，首次允許在香港被捕的逃犯被送往中國內地審判，法官會與北京衝突。



該批法官和律師表示，修例反映香港法律制度面臨其中一次最嚴峻挑戰，並愈來愈令商界、政界和外交界困擾。報道引述他們指出，香港是奉行以英國普通法為基礎的制度，引渡是基於接受公平審判和人道懲罰的假定，坦言對「內地的法律制度沒有信心」。



報道引述的其中一位法官經驗豐富，但擔心事態敏感而不願具名，他表示：「修例忽視了這種信任的重要性，在內地來說，它根本不存在。我們當中許多人認為這是不可行，我們深受困擾。」



報道同時引述部分法官表示，中國與香港的關係愈來愈密切，惟引渡聆訊的範圍有限，這令他們沒有太多斡旋空間。法官擔心，一旦試圖阻止備受矚目的疑犯送走，他們將面臨來自北京的批評和政治壓力。反之，他們如果批准具爭議的引渡請求，香港民眾或會指摘法官是為北京行事，從而貶低香港司法獨立。



按照慣例，法官不對政治或立法事項發表意見，故報道指今次是他們首次公開討論此事。中國司法部及終審法院首席法官馬道立拒絕回應報道。保安局則回應稱，只有在所有「人權和程序保障措施」得到滿足，提出要求的司法管轄區亦已「承諾保證有上述措施」後，任何引渡案件才會提交法院審理。



報道稱，部分法官、著名律師和外交官認為，需要就引渡逃犯到內地設立長期協議，但首先內地需要改善其體制，並要通過廣泛磋商和實施更嚴格的保障措施，才能達成協議。