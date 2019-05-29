陳婉玉哽咽稱遭前夫暴力對待　現仍要心理輔導

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指在政府任職期間涉收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉利益，案件今(29日)在區院續審，陳婉玉首度自辯。



她指在家中為最小的女兒，1984年加入信德工作，任職總會計師，負責會計事項。而她於1983年結婚，育有一名女兒。當辯方問及她與前夫婚姻關係變差時，她哽咽指在2002至03年發現丈夫有外遇，丈夫更有以暴力對她，每當她問及丈夫的外遇對象時，亦會遭受暴力對待。被問及是否她與前夫的關係當時非常差，她以英文表示「at that time yes(當時是)」。



陳指曾試圖挽救婚姻，她有接受心理輔導，並曾向夫指「我知你出面有個人，你唔需要知我點解知，但我知你有個親密嘅朋友，我知道你哋唔係好耐、幾個月，但我同你結咗婚19年，我唔信幾個月嘅時間可以換咗。19年婚姻，我唔介意，只要你返轉頭就得，我唔追究」，但其夫不答應，及後搬離住所。她自2002年便有接受心理輔導，嚴重時要一星期會見三次，至現時仍有。



她指當時無心工作，「我覺得我無咗個家，無咗個老公，無咗支柱，唔知做乜，心都已碎咗，我根本就唔想生存落去」。而她當時曾向何鴻燊的外甥、時任港聯航空行政總裁謝天賜表示想放多點時間到工作中，「令自己有用咁囉」。