失蹤清潔工離奇屍浮西環海面　重案接手查

西區豐物道公眾貨物裝卸區，昨晨(28日)有途人行經上址海旁，發現離岸約30米海面有一具人形物體載浮載沉。水警及消防趕至，撈起一名身穿灰色短袖上衣及黑色長褲、中等身材、蓄短髮、身高約1.7米、年約30至40歲的男子，惟證實他已死亡，屍身亦已發脹。警方初步調查後，把案件列作發現屍體。



據悉，死者曾冠東(38歲)，任職清潔，為失蹤人士，疑患有思覺失調，其家人於前日(27日)下午約4時與他失聯，並發現他沒有上班或返回寓所，曾母同日報案。消息指，由於死者生前曾致電女友表示有意尋死，警方正調查他是否失足墮海或蹈海輕生。另外，警方經初步檢驗後，發現死者身上除有被船隻螺旋槳擊中的傷痕，亦有多處不明來歷的傷痕，西區警區重案組正進一步跟進調查，死因有待驗屍確定。



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