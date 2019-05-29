律政司不評論龔如心遺產管理糾紛　法庭6月作指示聆訊

已故華懋集團主席龔如心千億遺產的受託人華懋慈善基金，早前要求撤換遺產管理人，華懋集團其後宣布凍結龔仁心等4名高層的職務。律政司書面回覆立法會議員謝偉俊提問時指，已知悉有基金受託人委員被暫停在華懋集團管治委員會的職務、華懋集團向其前行政總裁支付的離職補償，及有關要求撤換臨時遺產管理人等事宜，律政司現時不宜評論。



律政司指，作為慈善事務守護者，如發現任何遺產管理人或受托人有不當動用慈善基金資產的行為，可向法庭提出申請尋求適當的濟助。律政司已於今年3月29日向法庭提交申請，以尋求法庭的裁決或指示，法庭已排期下月13日進行指示聆訊，律政司密切跟進情況，確保能盡快擬定及執行管理計劃，按龔如心遺願處理其遺產。



對於有指遺產管理人每年收取6000萬港元遺產管理費，由2015年至今已收取逾2億港元費用。律政司回應指，臨時遺產管理人費用問題，法庭委任命令有所規定，沒有頒令披露情況下不能透露有關資料。倘律政司及華懋慈善基金認為費用過高或不合理，可向法庭要求評定，確保費用維持在合理的水平。



至於已故地產富商余彭年遺產事宜，有人入稟指律政司沒有履行慈善事務守護人責任，律政司表示，案件已進入司法程序，不宜進一步評論。