議員提對特首不信任動議　指修逃犯例毀香港法治

立法會今午(29日)討論由民主黨立法會議員尹兆堅提出，「對行政長官投不信任票」的無約束力議員議案。尹批評，特首林鄭月娥最近提出修訂《逃犯條例》，是直接破壞一國兩制、拆毀香港的法治制度和與內地政府之的防火牆，並形容她的表現是陰毒、蛇蠍心腸、「少女藏刀」、「擘大眼講大話」，是試圖誤導市民和國際社會。



同時，尹兆堅提到林鄭月娥在參選時，曾以「同行」作競選口號，又指當選後會團結社會，但她上任後卻「走數」，所作的事未見得與港人「同行」，而是「反其道而行」。



議員林卓廷則提到早前政府收緊長者綜援一事，批評林鄭月娥當時「搞到一鑊粥」，未有聆聽民意，形容她的態度是高傲。林亦向其前黨友、勞工及福利事務局局長羅致光呼籲，指羅若還有一點良知，應該辭職並與林鄭月娥政府劃清界線。



建制派議員李慧琼則指，不信任動議雖無約束力，但十分莊嚴，一旦通過等於立法會不信任特首，是對社會發放一種政治信息，認為反對派提出動議會為政府管治帶來負面影響，甚至是破壞，引起不必要的衝擊。



她又稱，香港4任特首，無一能避免被反對派提出不信任，差別只是次數的多少，甚至連問責官員亦不能幸免，形容反對派提不信任的範圍之廣、次數之多，令嚴肅的動議淪為政治表態。她認為反對派外訪要求外國關注香港修例，要求外國向港府施壓，把事件升至國際層面，引起中央出手，反對派的做法才是真正破壞一國兩制。



政務司司長張建宗在會上表示，政府嚴正反對議案和修正案，又指有議員批評特首「講大話」屬具侮辱性的言論。他又舉出多項例子，指特首上任以來，在推動經濟及民生方面作出大量務實工作，對於有議員就修訂《逃犯條例》所作的批評是不合理和不公允，亦是不必要的政治表態。



張建宗強調修訂《逃犯條例》並沒有政治目的和政治任務，又指制度是堅實和穩妥，香港法庭會作好把關處理移交安排，故不存在特首自把自為，將一個人隨意移交至其他司法管轄區。他又指，政府於4月初提交條例草案至今，一直積極配合法案委員會的運作，每次均有大批官員準備充足，期望在會上與議員在陽光、透明、有傳媒採訪下交流，但委員會卻未能運作到，政府未能在會上解釋草案內容，故迫不得已要求將條例草案交予立法會大會恢復二讀。